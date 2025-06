Obranca Evans z Manchestru United ukončil kariéru

Manchester 30. júna (TASR) - Futbalový obranca Jonny Evans z Manchestru United ukončil vo veku 37 rokov hráčsku kariéru. V klube bude pokračovať v novej úlohe, v ktorej bude dohliadať na hosťovania a rozvoj hráčov.



Vrcholom Evansovej kariéry boli tri tituly v Premier League, triumfoval aj v FA Cupe a dvakrát v anglickom ligovom pohári „Chcem oficiálne oznámiť svoj odchod z hráčskej kariéry, no nie so smútkom, ale s hrdosťou, vďačnosťou a s nadšením z ďalšej kapitoly,“ povedal Evans.



Okrem Manchestru United hral v Premier League aj za West Bromwich Albion a Leicester. Reprezentant Severného Írska nastúpil v národnom drese do 107 zápasov. „Jonny práve ukončil svoju výnimočnú hráčsku kariéru a je dokonalý vzor pre našich mladých hráčov,“ uviedol Jason Wilcox, futbalový riaditeľ Manchesteru United.