Obranca Fabiš prestúpil z Ružomberka do Košíc

Ružomberok 4. augusta (TASR) - Obranca Lukáš Fabiš je novou posilou futbalistov FC Košice. Do tímu nováčika Niké ligy prestúpil z MFK Ružomberok a dohodol sa na dvojročnom kontrakte. Dvadsaťpäťročný zadák prišiel pod Čebrať v lete 2021 z Nitry.



"Moje pocity sú určite pozitívne. Veľmi intenzívne vnímam futbalový ošiaľ, ktorý momentálne vládne v Košiciach. Teším sa na sezónu. Mojim cieľom je dostať sa do zostavy a pomôcť môjmu novému klubu v napredovaní," povedal po podpise zmluvy pre klubový web Fabiš, ktorý má na svojom konte 118 štartov v najvyššej slovenskej súťaži.



Pre Košice je to už siedma posila v letnom transferovom okne. "Potrebovali sme na pravý kraj obrany do klasickej štvorčlennej formácie nového hráča. Lukáš Fabiš má v najvyššej súťaži odohratých vyše sto zápasov. Je v najlepšom futbalovom veku. Som rád, že sme sa dohodli a že bude v najbližších dvoch sezónach našim hráčom. Lukáš bol prvýkrát na tréningu u nás dnes a my urobíme všetko preto, aby mohol za nás nastúpiť už v sobotu v Dunajskej Strede," uviedol generálny manažér košického klubu Pavol Turczyk



Ružomberok nerobil Fabišovi s odchodom problémy. "Hráčovi by sa u nás skončila zmluva 31. decembra 2023. Košický klub prejavil záujem o jeho služby a dohodli sme sa na podmienkach. My sme už v júni na tento post získali Juraja Kotulu," vysvetlil športový manažér ružomberského klubu Milan Bezák.