Obranca Fatul zamieril na hosťovanie do fínskeho Tampere

Tampere 13. januára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Oliver Fatul zamieril z materského HKM Zvolen do juniorského tímu fínskeho klubu Tappara Tampere. Na severe Európy bude pôsobiť do konca sezóny 2019/2020 v rámci hosťovania. Zvolenský klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Iba 17-ročný mladík nastúpil v sezóne 2019/2020 do 29 zápasov za tipsportligový HKM Zvolen, v ktorých si pripísal 2 body za asistencie. Nateraz posledný zápas v najvyššej slovenskej súťaži odohral v 33. kole na ľade Trenčína. Rokovania hráčovho agenta s vedením klubu vyústili do zahraničného angažmánu. Fatul prezentoval zvolenskému klubu svoju žiadosť o prestup. Dôvodom bola jeho nízka zápasová vyťaženosť a nenaplnenie predstáv o úlohách v tíme. Za sebou už má trojročnú skúsenosť s hokejom v Škandinávii, pôsobil v mládežníckych tímoch Malmö Redhawks a Oskarshamnu.



Fatul sa so zvolenským klubom dohodol na uplatnení opcie pre sezónu 2020/2021.