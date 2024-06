Obranca Fereta podpísal dvojročný kontrakt s Popradom

Poprad 14. júna (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Fereta sa dohodol na dvojročnej zmluve s extraligovým klubom HK Poprad. Vedenie "Kamzíkov" o tom informovalo na svojej oficiálnej stránke.



Dvadsaťpäťročný obranca má za sebou osem sezón v najvyššej slovenskej súťaži. Naposledy pôsobil v Humennom, kam ho poslal na hosťovanie Slovan Bratislava. "Zlanáril ma športový riaditeľ klubu Július Koval, s ktorým som v kontakte už viacero rokov a veľmi si ho vážim ako človeka a manažéra. Som rád, že s ním môžem spolupracovať. Verím, že v tíme budeme hrať o najvyššie priečky a ja by som sa svojimi výkonmi rád dostal do reprezentácie,“ uviedol Fereta. V minulej sezóne odohral za Humenné 23 zápasov a strelil dva góly.



"So Samuelom som v spojení už niekoľko sezón. Mal som o neho záujem už dlhodobo. Ide o spoľahlivého obrancu, ktorý je v najlepšom hokejovom veku. Aj týmto ho vítam v klube, chcem mu popriať všetko dobré v jeho pôsobení v tíme s kamzíkom na hrudi,“ povedal športový riaditeľ klubu Július Koval.



Pre Feretu bude Poprad šiestym pôsobiskom v extralige. Okrem Humenného hral aj za slovenskú "dvadsiatku", Liptovský Mikuláš, Nové Zámky a Slovan Bratislava. Celkovo nastúpil v 207 zápasoch s bilanciou 7 gólov a 16 asistencií. Slovensko reprezentoval na juniorských MS v roku 2018.