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Obranca Funtek bude pôsobiť v Liptovskom Mikuláši
Pre obrancu, ktorý 3. júla oslávi 23. narodeniny, to bude prvá skúsenosť s najvyššou slovenskou súťažou.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 1. júla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Pavol Funtek sa stal hráčom HK 32 Liptovský Mikuláš. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.
Pre obrancu, ktorý 3. júla oslávi 23. narodeniny, to bude prvá skúsenosť s najvyššou slovenskou súťažou. Jeho kariéra sa v uplynulých ôsmich sezónach odvíjala v zahraničí. V sezóne 2022/2023 reprezentoval SR na MS hráčov do 20 rokov a nastúpil aj v dvoch zápasoch za reprezentačné A-mužstvo. V uplynulých dvoch ročníkoch pôsobil v zámorskej univerzitnej lige NCAA.
Pre obrancu, ktorý 3. júla oslávi 23. narodeniny, to bude prvá skúsenosť s najvyššou slovenskou súťažou. Jeho kariéra sa v uplynulých ôsmich sezónach odvíjala v zahraničí. V sezóne 2022/2023 reprezentoval SR na MS hráčov do 20 rokov a nastúpil aj v dvoch zápasoch za reprezentačné A-mužstvo. V uplynulých dvoch ročníkoch pôsobil v zámorskej univerzitnej lige NCAA.