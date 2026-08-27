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Obranca Gernát nastúpi za Prešov v prípravnom zápase proti L. Mikulášu
Pre 33-ročného obrancu pôjde o symbolický návrat do materského klubu.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 27. augusta (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Gernát nastúpi v drese rodného Prešova v piatkovom prípravnom zápase proti Liptovskému Mikulášu. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.
Pre 33-ročného obrancu pôjde o symbolický návrat do materského klubu. Jeho kariéra sa od 17-tich rokov odvíjala v zahraničných súťažiach. Za sebou má dve účasti na MS a dvakrát reprezentoval SR aj na ZOH.
Pre 33-ročného obrancu pôjde o symbolický návrat do materského klubu. Jeho kariéra sa od 17-tich rokov odvíjala v zahraničných súťažiach. Za sebou má dve účasti na MS a dvakrát reprezentoval SR aj na ZOH.