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Obranca Gernát nastúpi za Prešov v prípravnom zápase proti L. Mikulášu

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Na snímke Martin Gernát (Slovensko). Foto: TASR - Michal Svítok

Pre 33-ročného obrancu pôjde o symbolický návrat do materského klubu.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 27. augusta (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Gernát nastúpi v drese rodného Prešova v piatkovom prípravnom zápase proti Liptovskému Mikulášu. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Pre 33-ročného obrancu pôjde o symbolický návrat do materského klubu. Jeho kariéra sa od 17-tich rokov odvíjala v zahraničných súťažiach. Za sebou má dve účasti na MS a dvakrát reprezentoval SR aj na ZOH.
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