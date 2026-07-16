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Obranca Golian prestúpil zo Zvolena do Liptovského Mikuláša
Golian má aj skúsenosti z národného dresu. V rokoch 2024 a 2025 reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta. V minulosti si zahral aj na svetových šampionátoch hráčov do 18 a 20 rokov.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 16. júla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Andrej Golian prestúpil z HKM Zvolen do HK 32 Liptovský Mikuláš. O novej akvizícii informoval účastník Tipsport ligy na sociálnych sieťach.
Dvadsaťpäťročný reprezentant odohral väčšinu svojej kariéry v najvyššej slovenskej súťaži, kde okrem „rytierov“ obliekal aj dresy Detvy či Slovana Bratislava. Práve s „belasými“ oslavoval titul v extralige v ročníku 2021/2022. Takmer dvojmetrový bek odohral aj jednu sezónu v zámorí, v americkej WHL nastupoval za Tri-City Americans. V uplynulej sezóne odohral 42 duelov, v ktorých si pripísal osem asistencií.
Golian má aj skúsenosti z národného dresu. V rokoch 2024 a 2025 reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta. V minulosti si zahral aj na svetových šampionátoch hráčov do 18 a 20 rokov.
Dvadsaťpäťročný reprezentant odohral väčšinu svojej kariéry v najvyššej slovenskej súťaži, kde okrem „rytierov“ obliekal aj dresy Detvy či Slovana Bratislava. Práve s „belasými“ oslavoval titul v extralige v ročníku 2021/2022. Takmer dvojmetrový bek odohral aj jednu sezónu v zámorí, v americkej WHL nastupoval za Tri-City Americans. V uplynulej sezóne odohral 42 duelov, v ktorých si pripísal osem asistencií.
Golian má aj skúsenosti z národného dresu. V rokoch 2024 a 2025 reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta. V minulosti si zahral aj na svetových šampionátoch hráčov do 18 a 20 rokov.