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Obranca Golian prestúpil zo Zvolena do Liptovského Mikuláša

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Na snímke zľava Andrej Golian (Slovan) a Tobias Tomík (Dukla) počas zápasu 47. kola Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín v Bratislave 14. februára 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Golian má aj skúsenosti z národného dresu. V rokoch 2024 a 2025 reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta. V minulosti si zahral aj na svetových šampionátoch hráčov do 18 a 20 rokov.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 16. júla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Andrej Golian prestúpil z HKM Zvolen do HK 32 Liptovský Mikuláš. O novej akvizícii informoval účastník Tipsport ligy na sociálnych sieťach.

Dvadsaťpäťročný reprezentant odohral väčšinu svojej kariéry v najvyššej slovenskej súťaži, kde okrem „rytierov“ obliekal aj dresy Detvy či Slovana Bratislava. Práve s „belasými“ oslavoval titul v extralige v ročníku 2021/2022. Takmer dvojmetrový bek odohral aj jednu sezónu v zámorí, v americkej WHL nastupoval za Tri-City Americans. V uplynulej sezóne odohral 42 duelov, v ktorých si pripísal osem asistencií.

Golian má aj skúsenosti z národného dresu. V rokoch 2024 a 2025 reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta. V minulosti si zahral aj na svetových šampionátoch hráčov do 18 a 20 rokov.
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