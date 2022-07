Obranca Gomez pokračuje v FC Liverpool, podpísal päťročnú zmluvu

Liverpool 7. júla (TASR) - Anglický futbalový obranca Joe Gomez sa dohodol na novom päťročnom kontrakte s klubom FC Liverpool.



Viaceré britské médiá pritom po sezóne 2021/2022 informovali o možnom odchode Gomeza z Liverpoolu, keďže odohral iba 21 zápasov. "Jedna z mnohých úžasných vecí na Joeovi je, že má skúsenosti a pritom je stále mladý. To nie je zlá kombinácia. Najlepšie zo všetkého je, že jeho najlepšie roky ešte len prídu a nemôžem byť šťastnejší, že sa to stane práve u nás," povedal tréner Jürgen Klopp.



Gomez pomohol "The Reds" k triumfu v Lige majstrov, Premier League, FA Cupe, Ligovom pohári i MS klubov FIFA. "V mojich očiach je to momentálne jeden z najlepších – ak nie najlepší – klub na svete. Príležitosť predĺžiť si pobyt v FC Liverpool znamenala naozaj jednoduché rozhodnutie," poznamenal.