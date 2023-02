Obranca Groch predĺžil zmluvu v Spišskej Novej Vsi

Spišská Nová Ves 7. februára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Šimon Groch predĺžil zmluvu s extraligovým klubom HK GROTTO Spišská Nová Ves do konca sezóny 2023/2024. Spišiaci o tom informovali na sociálnych sieťach.



Groch prišiel do Spišskej Novej Vsi v novembri 2022 z Olomouca, v ktorého drese okúsil českú extraligu. V doterajšom priebehu ročníka Tipos extraligy doteraz nastúpil do 11 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal jednu asistenciu, šesť trestných minút a dva mínusové body. Slovensko reprezentoval na dvoch predošlých MS hráčov do 20 rokov.



"Po účasti Šimona na MS "20" v Kanade sme dlhšie rokovali s Olomoucom a hľadali cestu, ako ho dostať späť. Šimon je mladý a talentovaný chlapec, ktorý ukázal potenciál i pracovnú morálku. Ide o hráča, v ktorom vidíme budúcnosť," poznamenal generálny manažér Richard Rapáč.