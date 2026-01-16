Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obranca Guehi sa stane novou posilou Manchestru City

Na snímke Marc Guehi. Foto: TASR/AP

Guehi v minulej sezóne výrazne pomohol Crystal Palace k triumfu v Pohári FA.

Autor TASR
Londýn 16. januára (TASR) - Anglický futbalový obranca Marc Guehi sa stane novou posilou Manchestru City. Kapitán Crystal Palace bol vlani v septembri blízko k odchodu do FC Liverpool, prestup však napokon stroskotal.

Guehi v minulej sezóne výrazne pomohol Crystal Palace k triumfu v Pohári FA. Na svojom konte má 26 štartov v drese anglickej reprezentácie, pripomenula agentúra DPA. Manchester City je v tabuľke Premier League druhý o šesť bodov za vedúcim Arsenalom Londýn.
