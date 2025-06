Obranca Hain bude v novej sezóne pôsobiť v Prešove

Prešov 2. júna (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Hain bude v novej sezóne pôsobiť v Prešove. Do tímu nováčika najvyššej súťaže sa sťahuje z konkurenčného HK Nitra. Pre 28-ročného obrancu bude Prešov po Nových Zámkoch, Zvolene a Nitre štvrtým pôsobiskom medzi elitou, kde odohral vyše 300 zápasov. Klub o tom informoval na sociálnej sieti Facebook.



Hain odohral v minulej sezóne 31 stretnutí v základnej časti a zaznamenal jeden gól a dve asistencie, v play off nastúpil v 19 dueloch. Nitra prehrala vo finále s Košicami 3:4 na zápasy a získala strieborné medaily.



„Som veľmi rád, že z Prešova prišla ponuka na novú spoluprácu. Výkony tohto tímu v nižšej súťaži som sledoval a bolo mi jasné, že ide o vzrušujúci nový projekt s dlhodobou víziou. Teším sa, že môžem v kariére okúsiť niečo nové. O prešovskom tíme a jeho fanúšikoch som počul len pekné veci, takže som rád, že si to budem môcť vyskúšať na vlastnej koži," povedal Hain.