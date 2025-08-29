< sekcia Šport
Obranca Hincapie sa údajne dohodol s Arsenalom ma podmienkach zmluvy
Podľa zdroja by mal 23-ročný obranca Bayeru Leverkusen podpísať dvojročný kontrakt.
Autor TASR
Londýn 29. augusta (TASR) - Ekvádorský futbalista Piero Hincapie sa údajne dohodol s Arsenalom Londýn ma podmienkach zmluvy a mal by tak rozšíriť káder Mikela Artetu. Informoval o tom známy novinár Fabrizio Romano.
