Obranca Hincapie sa údajne dohodol s Arsenalom ma podmienkach zmluvy

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa zdroja by mal 23-ročný obranca Bayeru Leverkusen podpísať dvojročný kontrakt.

Autor TASR
Londýn 29. augusta (TASR) - Ekvádorský futbalista Piero Hincapie sa údajne dohodol s Arsenalom Londýn ma podmienkach zmluvy a mal by tak rozšíriť káder Mikela Artetu. Informoval o tom známy novinár Fabrizio Romano.

