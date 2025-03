Obranca Ito z Bayernu s ďalšou zlomeninou, mimo hry bude na dlhší čas

Mníchov 30. marca (TASR) – Japonský futbalista Hiroki Ito bude mimo hry na dlhší čas. Jeho Beyern Mníchov v nedeľu informoval, že obranca utrpel ďalšiu zlomeninu záprstnej kosti.



Dvadsaťpäťročný bek prišiel k lídrovi súťaže v júni minulého roka z VfB Stuttgart. Krátko po príchode si zlomil rovnakú kosť a chýbal až do februára. K najnovšiemu zraneniu došlo počas sobotňajšieho ligového duelu proti St. Pauli (3:2), keď Ito nastúpil v 58. minúte, no v 89. musel pre zranenie striedať. Bayern už mal v tom čase vyčerpané všetky možnosti na striedanie a dohrával zápas v početnej nevýhode.



„Po zraneniach Alphonsa Daviesa a Dayota Upamecana je Hiroki už tretím obrancom, ktorý nám v krátkom čase vypadol. Budeme musieť ešte viac koncentrovať všetky naše sily, aby sme mohli pokračovať v napĺňaní našich cieľov,“ citovala športového riaditeľa Maxa Eberla agentúra DPA. Davies utrpel vážne zranenie kolena počas reprezentačných povinností v drese Kanady, pričom vedenie Bayernu zvažuje v tejto súvislosti právne kroky. Rovnaké problémy má aj francúzsky obranca Upamecano.



Bayern má k dispozícii alternatívy v defenzíve, no ďalšie výpadky by mohli výrazne skomplikovať boj o titul v Bundeslige i účinkovanie v Lige majstrov. Obranná štvorica z prvého polčasu proti St. Pauli (Konrad Laimer, Eric Dier, Kim Min-jae a Raphaël Guerreiro) by mala tvoriť základ defenzívy aj v nadchádzajúcich rozhodujúcich týždňoch.