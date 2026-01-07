< sekcia Šport
Obranca J. Chromiak zmenil pôsobisko v kanadskej juniorskej lige OHL
Prebiehajúca sezóna 2025/2026 je pre 20-ročného Chromiaka štvrtá v OHL
Autor TASR
St. Catharines 7. januára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Jakub Chromiak sa stal súčasťou výmeny v kanadskej juniorskej súťaži OHL. Z klubu Kitchener Rangers zamieril do Niagara IceDogs, ktorý za neho obetoval dva výbery v drafte OHL.
Prebiehajúca sezóna 2025/2026 je pre 20-ročného Chromiaka štvrtá v OHL. V tejto súťaži už nastupoval aj za Sudbury Wolves a Kingston Frontenacs. V aktuálnom ročník nazbieral v 38 zápasoch 23 kanadských bodov (6+17), ku ktorým pridal 23 plusových bodov. „Toto je mimoriadne ťažké rozhodnutie a jedno z najťažších, aké som kedy musel urobiť ako generálny manažér Rangers. Jakub je jeden z najlepších chlapcov, akých sme tu kedy mali. Zároveň je to dokonalý profesionál a tímový chlap. Bude nám veľmi chýbať. Prajeme mu veľa šťastia v Niagare,“ povedal GM Kitcheneru Rangers Mike McKenzie. Jedným z vlastníkov klubu Niagara IceDogs je legendárny Wayne Gretzky.
