Obranca Jacquet sa podrobí operácii ramena
Jacquet sa zranil 7. februára v dueli Ligue 1 proti Racingu Lens.
Autor TASR
Rennes 3. marca (TASR) - Francúzsky futbalista Jeremy Jacquet sa podrobí operácii ramena. Obranca Stade Rennes by sa mal stať po skončení sezóny novou posilou anglického majstra FC Liverpool.
Jacquet sa zranil 7. februára v dueli Ligue 1 proti Racingu Lens. Vedenie klubu nešpecifikovalo dĺžku jeho nútenej pauzy, pripomenula agentúra AFP. Rennes figuruje v tabuľke najvyššej francúzskej súťaže na šiestom mieste.
