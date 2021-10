Obranca Johnson podpísal ročný kontrakt s Coloradom

Denver 10. októbra (TASR) - Americký hokejový obranca Jack Johnson uspel na skúške v klube NHL Colorado Avalanche, s ktorým podpísal ročný kontrakt. Na základe neho zarobí 750-tisíc amerických dolárov za sezónu.



Pre 34-ročného Johnsona pôjde o piate pôsobisko v rámci NHL. V roku 2005 bol celková trojka draftu, keď po ňom siahol klub Los Angeles Kings. V organizácii "kráľov" pôsobil do sezóny 2011/2012, počas ktorej zamieril v rámci výmeny do Columbusu. V jeho drese odohral šesť kompletných sezón. Následne odohral dva ročníky vo farbách Pittsburghu a v sezóne 2020/2021 obliekal dres New Yorku Rangers.



V základnej časti NHL doteraz odohral 950 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 71 gólov, 232 asistencií, 529 trestných minút a 119 mínusových bodov. V play off pridal v 30 zápasoch 5 gólov, 16 asistencií, 16 trestných minút a 18 "mínusiek".