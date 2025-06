Obranca Jordi Alba bude chýbať Interu Miami v úvode MS klubov

Miami 14. júna (TASR) - Futbalisti Interu Miami nastúpia v úvodnom zápase MS klubov proti egyptskému Al Ahly (v nedeľu od 2.00 SELČ) bez ľavého obrancu Jordiho Albu, ktorého trápi zranenie svalu na nohe. Na predzápasovej tlačovej konferencii to uviedol tréner Javier Mascherano.



K dispozícii nebude ani defenzívny stredopoliar Yannick Bright. „Nebudú k dispozícii v prvom zápase, ale dúfajme, že v druhom už áno,“ povedal Mascherano. Miami nastúpi vo štvrtok v Atlante proti FC Porto, skupinovú fázu uzavrie proti brazílskemu Palmeiras na Floride. „Samozrejme, že by sme boli radi, keby boli všetci fit na tento zápas a mali by sme kompletnú zostavu. Vďaka tomu by sme boli silnejší,“ konštatoval Mascherano, ktorého tím si váži, že môže súperiť s najlepšími tímami planéty. „Toto je jedinečná súťaž a máme tú česť byť jej súčasť. Je to obrovská príležitosť otestovať sa navzájom a zistiť, aká je naša úroveň,“ dodal. Miami získalo miesto v turnaji ako zástupca hostiteľskej krajiny vďaka prvenstvu v MLS Supporters' Shield, ktorý sa udeľuje tímu s najlepšou bilanciou v základnej časti. Miami však nezískalo titul v MLS, keď vypadlo v prvom kole play off s Atlantou a z celkového prvenstva sa napokon tešili hráči Los Angeles Galaxy.