Obranca Kennedy pre zranenie nepomôže Kanade na MS

Toronto 2. novembra (TASR) - Kanadský futbalový reprezentant Scott Kennedy sa nezúčastní na blížiacom sa svetovom šampionáte v Katare pre zranenie. Reprezentačný tréner John Herdman informáciu potvrdil v stredu.



Dvadsaťpäťročný Obranca Regensburgu si v sobotnom zápase druhej najvyššej nemeckej ligy proti FC Hansa Rostock poranil rameno a z ihriska odišiel už v siedmej minúte. Za Kanadu doposiaľ odohral iba osem zápasov, no pre Herdmana bude veľkou stratou. "Bude nám v tíme veľmi chýbať. Bol naozaj smutný, keď zistil, že zmešká majstrovstvá sveta. Pre mužstvo je veľkou oporou na ihrisku aj mimo neho. Je to naozaj škoda," povedal Herdman v stredu na tlačovej konferencii.



Ku kanadskému tímu sa po zranení pripoja Alphonso Davies z Bayernu Mníchov, ktorý si v dueli proti Dortmundu poranil lebku i 39-ročný kapitán Atiba Hutchinson, ktorý by sa údajne mal do zápasového tempa vrátiť 9. novembra. "V každom zápase, do ktorého moji hráči nastúpia len dúfam, že si neprivodia zranenie. Nechcem prísť o žiadneho z nich. Jedna vec je, že by nám chýbali na MS, no zároveň ich nechcem vidieť trpieť," dodal tréner.



Kanadský kouč vybral 21 hráčov na prípravný kemp, ktorý sa začne v nedeľu 11. novembra zápasom proti Bahrajnu v Manáme. Hráči z Európy sa pripoja k tímu pred prípravným stretnutím proti Japonsku, ktoré je na programe 17. novembra v Dubaji. Pre Kanadu odštartujú MS duelom proti Belgicku 23. novembra. Zverenci Herdmana v F-skupine zabojujú o postup do vyraďovacej fázy taktiež proti Chorvátsku o štyri dni neskôr, či proti Maroku 1. decembra, informovala agentúra AP.