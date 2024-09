Obranca Kmec podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s Vegas

Las Vegas 23. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Viliam Kmec podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s klubom Vegas Golden Knights. Dvadsaťročný obranca presvedčil vedenie klubu na predsezónnom kempe, do ktorého sa dostal napriek tomu, že ho nedraftovali. Uplynulé tri sezóny odohral v kanadskej juniorskej súťaži WHL.



O podpise zmluvy informoval generálny manažér Kelly McCrimmon na klubovej stránke. Vegas pozvali Kmeca na rozvojový kemp pre mladých hráčov, na ktorom si napokon vybojoval prvý profesionálny kontrakt. Počas uplynulej sezóny 2023/2024 odohral v drese Prince George Cougars vo WHL celkovo 73 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 12 gólov, 31 asistencií, 42 trestných minút a 44 plusových bodov. Odchovanec košického hokeja odohral vo WHL celkovo 207 duelov s bilanciou 21+69. Slovensko reprezentoval na troch MS hráčov do 20 rokov. Na nedávnom turnaji nováčikov klubu Vegas Golden Knights pomohol svojmu tímu k triumfu, keď v troch zápasoch dosiahol bilanciu 1+2.



Okrem Kmeca má trojročnú nováčikovskú zmluvu s Vegas aj slovenský útočník Jakub Demek, ktorý ju podpísal ešte v roku 2023.