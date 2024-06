Obranca Korenčík prestúpil z Michaloviec do Olomouca

Olomouc 3. júna (TASR) - Slovenský hokejista Marek Korenčík sa sťahuje z Michaloviec do českej extraligy. Dvadsaťštyriročný obranca bude od nasledujúcej sezóny pôsobiť v tíme HC Olomouc. Informovala o tom oficiálna stránka klubu.



Korenčík pôsobil v úvode minulej sezóny v Michalovciach, odohral deväť zápasov a strelil jeden gól. V októbri však odišiel na hosťovanie do Slovana Bratislava, nastúpil v 32 dueloch a zaznamenal 10 bodov (3+7). Predtým absolvoval dlhoročné pôsobenie v zahraničí. Štyri roky hral v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA. Počas juniorského veku bol súčasťou švédskej organizácie Lulea, v sezóne 2018/2019 bol kapitánom tímu.



Slovensko reprezentoval na MS hráčov do 18 rokov a dvakrát aj na juniorskom šampionáte. Počas tejto sezóny hral za národný tím na Nemeckom pohári, odohral štyri stretnutia. V Olomouci sa stretne s krajanmi, brankárom Branislavom Kondrádom a útočníkom Silvestrom Kuskom. Na pozícii asistenta trénera pôsobí Róbert Petrovický. "Marek má výborné parametry, budeme veľmi radi, keď nám pomôže. Ale každý hráč nás o tom musí presvediť, rovnako ako ostatné posily," uviedol hlavný trenér Jan Tomajko.