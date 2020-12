Obranca Kotvan podpísal zmluvu s HKM Zvolen

Zvolen 26. decembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Oldrich Kotvan podpísal zmluvu s HKM Zvolen s platnosťou do konca extraligovej sezóny 2020/2021. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Kotvan začal prebiehajúci ročník v Karlových Varoch, v sezóne 2019/2020 pôsobil v Liberci. Za Vary odohral 5 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 1 bod za asistenciu, 10 trestných minút a 6 mínusových bodov v hodnotení +/-. Začiatkom decembra 2020 však v klube skončil z ekonomických dôvodov. "Vedenie klubu hľadá v rámci úsporných opatrení všetky možnosti ako zvládnuť sezónu predovšetkým po finančnej stránke. Preto došlo k rozhodnutiu, že v základnom kádri A-mužstva bude iba osem obrancov. Nie je to pre nás jednoduché, ale museli sme k tomu pristúpiť, aby sme aj naďalej držali vyrovnaný rozpočet v tomto zložitom období," uviedol karlovarský klub v oficiálnom stanovisku.



Pre 30-ročného obrancu pôjde o premiéru v najvyššej slovenskej súťaži. V roku 2011 zamieril do Česka a postupne sa stal stabilným extraligovým obrancom. Najdlhšie pôsobil v Zlíne, s ktorým získal v roku 2014 majstrovský titul. Možnosť pôsobiť vo Zvolene mal už v lete 2020. "Komunikoval som s trénerom Petrom Oremusom, ktorý mi už vtedy povedal, že by si ma prial do tímu. Teraz som už v HKM a moja priorita je dostať zo seba to najlepšie a pomôcť tímu.