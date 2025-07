Obranca Križan sa vrátil do Trenčína: „Som rád, že som späť“

Trenčín 31. júla (TASR) - Slovenský futbalista Richard Križan si po štyroch rokoch opäť zahrá za AS Trenčín. Návrat 27-ročného obrancu potvrdil účastník Niké ligy vo štvrtok na oficiálnej webovej stránke, s klubom sa dohodol na ročnej zmluve s opciou na ďalšiu sezónu.



Križan naposledy pôsobil v Českých Budějoviciach, kde nastupoval aj za rezervu v tretej lige. Z trenčianskeho AS putoval po úvodnom kole najvyššej súťaže v roku 2021 do Slovana Bratislava, kde mu na konci sezóny 2023/2024 vypršala zmluva. V slovenskej najvyššej súťaži debutoval ešte v drese Nitry, pod Čákovým hradom odohral počas dvoch sezón 38 stretnutí. „Pocity po podpise sú skvelé. Trenčín je môj druhý domov, futbalovo som tu vyrástol a posunul som sa do väčšieho futbalu. Som rád, že som späť. Som príjemne prekvapený aká infraštruktúra tu po mojom odchode vznikla,“ prezradil po podpise pre oficiálny web klubu.



Križan si okrem podmienok pochvaľuje aj nových spoluhráčov pod vedením staronového trénera Ricarda Moniza. „Kabína ma prijala, za čo som rád. Chcem tímu pomôcť najmä skúsenosťami, ktoré som nazbieral v mojich predchádzajúcich pôsobiskách. Náš tím je mladý a mojim cieľom je ho zoceliť, vyburcovať mladých hráčov k lepším výkonom,“ dodal. Zverenci 61-ročného Holanďana vstúpili do Niké ligy víťazstvom 2:1 nad Komárnom.