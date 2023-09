Obranca Kružliak podpísal dvojročnú zmluvu s FC Košice

Košice 8. septembra (TASR) - Slovenský futbalový obranca Dominik Kružliak sa po nedávnom konci v gréckom klube NFC Volos vrátil do najvyššej slovenskej súťaže. S ligovým nováčikom FC Košice podpísal dvojročnú zmluvu. "Uplynulé dni boli rušné. Hneď po konci vo Volose sa ozvali Košice a som rád, že sa všetko stihlo," uviedol Kružliak.



Sezónu 2023/2024 začal v najvyššej gréckej súťaži, no vo Volose končil už po troch ligových zápasoch. V poslednom proti AEK Atény zapríčinil penaltu v nadstavenom čase, ktorou jeho tím prehral 2:3. Klub s ním v utorok rozviazal zmluvu, no šokoval najmä oficiálnym stanoviskom, v ktorom uviedol, že "mu do budúcnosti neželá nič dobré, ale rozhodne na neho bude spomínať".



Na Kružliaka mal údajne po inkriminovanom víkendovom stretnutí ťažké srdce majiteľ klubu Achilleas Beos. "Viem, že sa to tam v minulosti stalo aj iným hráčom a myslím si, že sa to v budúcnosti stane aj ďalším. Pre mňa je to uzavretá kapitola. Sú to veci, ktoré ja nemôžem odkontrolovať. Vždy som sa pre ten klub snažil spraviť všetko. Bol som poctivý, tvrdo som pracoval. Stalo sa to, čo sa stalo a to, ako reagovali, ja neovplyvním. Som rád, že to mám za sebou a teraz sa teším na novú výzvu," povedal 27-ročný obranca, pre ktorého sú Košice tretie pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. V nej si už obliekal dresy Ružomberka (2014-2019) a Dunajskej Stredy (2019-2023): "Košice boli korektné a som veľmi rád, že sme sa dohodli. Viem, že klub je v určitej fáze budovania, má krásny štadión, výborné podmienky a buduje aj akadémiu. Poznám v tíme veľa hráčov aj trénerov. Verím, že klub bude iba napredovať a ja mu pomôžem k rozvoju."