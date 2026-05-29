Obranca Kubka sa vracia do Banskej Bystrice
Kubka, ktorý čoskoro oslávi 38. narodeniny, prežil pod Urpínom najúspešnejšie roky svojej bohatej kariéry.
Autor TASR
Banská Bystrica 29. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Branislav Kubka sa po siedmich rokoch vracia do klubu HC MONACObet Banská Bystrica. Účastník Tipsport ligy informoval o dohode so skúseným zadákom na svojom webe.
Kubka, ktorý čoskoro oslávi 38. narodeniny, prežil pod Urpínom najúspešnejšie roky svojej bohatej kariéry. Štyrikrát dvíhal nad hlavu majstrovskú trofej, z toho trikrát oslavoval titul práve s „baranmi“. Okrem Banskej Bystrice získal trofej aj so Zvolenom v sezóne 2020/21. V slovenskej extralige nastupoval aj za Slovan, Nitru a Michalovce, za ktoré odohral v minulom ročníku 34 zápasov v základnej časti so ziskom deviatich bodov (1+8) a ďalších 11 duelov v play off (0+2).
Na konte má viac než 750 zápasov v najvyššej slovenskej súťaži, ku ktorým pridal aj vyše 150 štartov v českej extralige, kde obliekal dresy Karlových Varov a Plzne. Okrem toho absolvoval 16 stretnutí v hokejovej Lige majstrov, z toho dvanásť v drese Banskej Bystrice. Na konte má aj dva štarty v reprezentačnom A-tíme.
