Obranca Larsson a brankár Driedger mieria do Seattlu

Seattle 21. júla (TASR) - Kanadský hokejový brankár Chris Driedger a švédsky obranca Adam Larsson posilnia od nadchádzajúcej sezóny nováčika NHL Seattle Kraken. Obaja sa dohodli s novovznikajúcim klubom ako neobmedzení voľní hráči, Larsson podpísal štvorročnú zmluvu v celkovej hodnote 16 miliónov dolárov, Driedger trojročný kontrakt na 10,5 milióna USD. Oznámila to agentúra AP odvolávajúc sa na dobre informovaný zdroj, Larssonov kontrakt potvrdila aj televízia TSN.



Kraken mal exkluzívne právo rokovať s voľnými hráčmi o týždeň skôr ako ostatné kluby a podľa AP túto možnosť využil, zatiaľ pri Larssonovi a Driedgerovi. Dvadsaťosemročný Larsson je defenzívne ladený bek, ktorý uplynulých päť sezón strávil v Edmontone. K Oilers prišiel v roku 2016 z New Jersey výmenou za Taylora Halla. V minulom ročníku odohral za "olejárov" všetkých 56 zápasov v základnej časti, v ktorých nazbieral 10 bodov (4+6), v štyroch dueloch play off pridal dve asistencie. O rok mladší Driedger má za sebou dve sezóny v drese Floridy, v tej minulej odchytal 23 stretnutí základnej časti, pričom sa blysol úspešnosťou zásahov 92,7 percenta a priemerom 2,07 inkasovaného gólu na zápas. Keďže Panthers si v expanznom drafte kryli Rusa Sergeja Bobrovského, Driedgera nechali odísť.



Larsson aj Driedger sa budú na expanznom drafte započítavať ako výber Edmontonu, respektíve Floridy, takže Oilers a ani Panthers už neprídu o ďalšieho hráča. Podľa AP sa Kraken usiloval získať spomedzi voľných hráčov aj obrancu Jamieho Oleksiaka z Dallasu. Ako informovala TSN, Seattle oslovil aj hviezdneho beka Dougieho Hamiltona (naposledy Carolina) či útočníka Jadena Schwartza (St. Louis), obaja však ponuku odmietli. Kraken mal oznámiť mená hráčov, ktorých si vybral v expanznom drafte, v noci na štvrtok o 2.00 SELČ.