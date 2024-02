Obranca Liverpoolu Bradley zažiaril proti Chelsea: Cítim sa ako vo sne

Liverpool 1. februára (TASR) - Obranca Conor Bradley bol ústrednou postavou víťazstva futbalistov FC Liverpool nad FC Chelsea 4:1 v stredajšom šlágri 22. kola Premier League. Na výsledku sa podieľal svojím prvým gólom v lige, ku ktorému pridal dve asistencie a z ihriska odchádzal sprevádzaný potleskom zaplnených tribún na Anfielde.



"Je to niečo, o čom som dlho sníval. Som veľmi šťastný," skonštatoval Bradley pre klubovú stránku. V 23. minúte prihral z pravej strany Diogovi Jotovi, ktorý sa predral cez dvojicu obrancov a otvoril skóre. Gólový moment 20-ročného hráča prišiel v 39. minúte, keď sa zapojil do ofenzívnej akcie, na pravej strane prevzal prihrávku a po rýchlom prieniku krížnou strelou prekonal brankára Alissona. Tretí "kanadský" bod získal v 65. minúte, keď sa podieľal aj na góle hlavičkujúceho Dominika Szoboszlaia presným centrom. O tri minúty ho tréner Jürgen Klopp za veľkého potlesku vyše 60-tisíc divákov vystriedal za Trenta Alexandra-Arnolda. Chelsea krátko na to znížila na priebežných 1:3 a Bradleyho prvý ligový gól sa napokon ukázal ako víťazný. "Nemohol som uveriť, keď mi to tam spadlo. Ani som nevedel, ako sa mám radovať, tak som len šiel k rohovej zástavke a skĺzol som sa po kolenách," uviedol Bradley. Poklonu mladému obrancovi zložil Szoboszlai, ktorý strelil tretí gól v sezóne. "Hral naozaj dobre. Strelil gól, k tomu dve asistencie. Lepší deň si ani nemohol priať. Sme radi, že ho máme a dúfame, že bude v takýchto výkonoch pokračovať. Musím sa mu poďakovať za môj gól. Nemusel som preň spraviť príliš veľa, pretože tá lopta smerovala priamo na moju hlavu. Bola to pravdepodobne moja prvá hlavička v živote. Dúfam, že prídu aj ďalšie," konštatoval Szoboszlai.



Bradley sa trvalejšie presadil do zostavy Liverpoolu od nového roku, pričom Liverpool zvíťazil v šiestich zo siedmich januárových zápasov. Proti Chelsea odohral "iba" 67 minút, no Klopp ho striedal za presvedčivého trojgólového vedenia. V každom z predošlých štyroch zápasov odohral minimálne 82 minút a pred nedeľňajším šlágrom Premier League proti Arsenalu sa opäť vypýtal do základu.



Duel lídra tabuľky Liverpoolu s Chelsea znamenal konfrontáciu dvoch tímov, ktoré mali za sebou tri víťazstvá za sebou. Kloppovi zverenci na domácom trávniku potvrdili dlhodobú formu a s Chelsea neprehrali v ôsmom vzájomnom zápase po sebe (3-5-0). Zápas mali pod kontrolou a z rytmu ich nevyviedla ani nepremenená penalta Darwina Nuneza v nadstavenom čase prvého polčasu za stavu 2:0. Nunez bol smoliar zápasu, stal sa prvým hráčom Premier League, ktorý až štyrikrát v jednom zápase trafil do žrde alebo brvna. Percentuálne držanie lopty bolo vyrovnané (51:49), no inak mal Liverpool jasne navrch. Súpera prestrieľal 28:4, z toho na bránku 13:3. Premietlo sa to aj do štatistiky tzv. očakávaných gólov (xG) - 2,90:0,54. Liverpool si presvedčivým víťazstvom udržal 5-bodový náskok na čele tabuľky pred Manchestrom City, ktorý tiež v stredu nezaváhal, keď doma zdolal Burnley 3:1. Chelsea je priebežne na 10. mieste a jej tréner Mauricio Pochettino nešetril kritikou na výkon svojich zverencov: "Ak sa nezlepšíme, bude to ťažké. Hrali sme proti tímu, ktorý je na vrchole tabuľky a bojuje o trofeje. Tomu sa musí prispôsobiť náš výkon, ktorý musí byť v najvyššej intenzite. To sa dnes nestalo a zaostávali sme vo všetkom."



Kormidelník londýnskeho klubu vyjadril nádej, že jeho zverenci sa z tohto zápasu poučia a potvrdia to 25. februára, keď je na neutrálnom ihrisku vo Wembley na programe finále EFL Cupu práve proti Liverpoolu. "Cítim, že hráči sú nahnevaní po dnešnom výkone a výsledku. To je pred zápasom vo Wembley dobré znamenie. Vedia, že ak budú hrať tak, ako hrali dnes, bude aj výsledok rovnaký. Dovtedy sa určite veľa udeje a budú aj ďalšie zápasy, no verím, že ukážeme svoju silu."



Výsledok stredajšieho zápasu zároveň potvrdil dve dlhodobé bilancie. Liverpool v ligovej sezóne 2023/2024 doma ešte neprehral a s 29 získanými bodmi (9-2-0) je najlepší tím na domácom trávniku. Chelsea sa vonku nedarí, z uplynulých piatich zápasov u súperov neprehrala iba na ihrisku nováčika súťaže Lutonu (3:2). "Je to o sebavedomí, dôvere a kvalite na to, aby sme predviedli vonku rovnaký výkon ako doma. Verím, že je to iba otázka času. U súperov si musíme byť viac istí sami sebou. V nedávnom období sme sa zlepšili v domácich zápasoch na Stamford Bridge, čo bol v minulej sezóne problém. Teraz je ďalší krok zvýšiť naše sebavedomie aj mimo vlastného trávnika," zdôraznil Pochettino pre klubovú stránku.