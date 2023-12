Obranca Liverpoolu Matip vynechá zvyšok sezóny pre zranenie

Liverpool 7. decembra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool sa budú musieť do konca sezóny zaobísť bez obrancu Joela Matipa. V nedeľňajšom ligovom zápase proti Fulhamu (4:3) si roztrhol krížny väz v kolene a sezóna sa pre neho skončila.



Matip odstúpil zo zápasu s Fulhamom v 68. minúte. "Má to roztrhnuté. Je to veľmi nepríjemná správa, žiaľ, je to fakt, s ktorým sa musíme vyrovnať," uviedol tréner Jürgen Klopp po stredajšom zápase Premier league proti Sheffieldu (2:0). Matip nastúpil v prebiehajúcej sezóne 2023/2024 do 10 zápasov.