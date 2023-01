Obranca Lovren sa po takmer desiatich rokoch vrátil do Lyonu

Lyon 2. januára (TASR) - Chorvátsky futbalista Dejan Lovren si po takmer desiatich rokoch opäť oblečie dres Olympique Lyon. Do tímu sedemnásobného francúzskeho majstra prichádza 33-ročný stopér zo Zenitu Petrohrad. S Lyonom podpísal zmluvu do júna 2025.



Lovren pôsobil v Olympique v rokoch 2010-2013, odohral zaň 102 zápasov a v roku 2012 pomohol k zisku Francúzskeho pohára. V roku 2013 prestúpil do Southamptonu, neskôr si obliekal dres iného anglického klubu FC Liverpool.



"Z Lyonu som vtedy odišiel s pocitom nedokončenej práce. Neukázal som všetko, čo som chcel a to ma spätne mrzí. Teraz mám ďalšiu príležitosť dokázať všetkým ľuďom, aký som hráč," citovala AFP Lovrena, ktorý bol na nedávnych MS v Katare stabilný člen zostavy bronzového tímu z Chorvátska.



Lyonu sa v tejto sezóne nedarí, v tabuľke Ligue 1 figuruje až na 8. mieste s 20-bodovou stratou na vedúci PSG.