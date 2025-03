Obranca Määttä podpísal s Utahom trojročný kontrakt na 10,5 mil. USD

Salt Lake City 4. marca (TASR) - Fínsky hokejista Olli Määttä sa dohodol s Utahom HC na predĺžení spolupráce. S vedením klubu NHL podpísal trojročný kontrakt v celkovej hodnote 10,5 milióna dolárov, ročne tak v priemere zarobí 3,5 milióna USD.



Tridsaťročnému bekovi po sezóne uplynie dvojročná zmluva, ktorý podpísal ešte s Detroitom 16. februára 2023. Po skončení tohto ročníka sa mohol stať neobmedzeným voľným hráčom. Utah ho získal v októbri minulého roka od Red Wings výmenou za výber v treťom kole tohtoročného draftu.



Määttä odohral v tejto sezóne 56 duelov. Za Detroit nastúpil v siedmich bez bodového získu, no za Utah má na konte 51 stretnutí s bilanciou 2+12. Fínskeho obrancu draftoval Pittsburgh z 22. miesta (1. kolo) v roku 2012 a získal s ním dvakrát Stanleyho pohár. Potom pôsobil aj v Chicagu a Los Angeles a Detroite. V základnej časti odohral 742 zápasov s bilanciou 191 bodov (42+149), v play off pridal 85 štartov, päť gólov a 22 asistencií.



"Sme nadšení, že sme Olliho podpísali na ďalšie tri roky. Olli je inteligentný obranca a skutočný profesionál na ľade aj mimo neho. Priniesol stabilitu do nášho tímu, má obrovskú pracovnú morálku a je výborným vzorom pre našich mladších hráčov. Tešíme sa, že bude dôležitou súčasťou mužstva aj v budúcnosti," povedal generálny manažér klubu Bill Armstrong podľa nhl.com. Utah zaostáva za Calgary Flames o dva body v boji o druhú voľnú kartu do play off zo Západnej konferencie.



Na medzinárodnej úrovni získal s Fínskom bronz na ZOH 2014 v Soči. "Suomi" v boji o tretie miesto zdolali USA hladko 5:0. Määttä zaznamenal v stretnutí piaty gól tímu a na turnaji mal bilanciu 3+2. Na šampionáte 2021 v Lotyšsku pomohol tímu k zisku striebra, keď vo finále uspela Kanada 3:2 po predĺžení. Predstavil sa aj na tohtoročnom Turnaji štyroch krajín. Na prestížnom podujatí 4 Nations Face-Off nastúpil vo všetkých troch dueloch tímu a mal dve asistencie.