< sekcia Šport
Obranca Malina predĺžil zmluvu s HK Poprad
Malina je pre popradských fanúšikov dobre známou tvárou. Svoje prvé extraligové zápasy odohral v drese Popradu už v sezóne 2010/11. Pôsobil aj v Spišskej Novej Vsi a Žiline.
Autor TASR
Poprad 19. mája (TASR) - Slovenský hokejista Ľubomír Malina predĺžil zmluvu s HK Poprad. Rodák z Kežmarku, ktorý je odchovancom popradského hokeja, podpísal s „kamzíkmi“ kontrakt na jeden rok s opciou. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.
Športový manažér klubu Richard Stehlík neskrýval spokojnosť s pokračovaním spolupráce s Malinom a zdôraznil jeho význam pre klub: „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dohodnúť na pokračovaní spolupráce s Ľubomírom Malinom. Je to náš odchovanec, ktorý má k Popradu silný vzťah a v minulej sezóne potvrdil svoje kvality. Ľubo je skúsený obranca, ktorý nám presne zapadá do nášho konceptu a sme radi, že popradský hráč ostáva doma.“
Samotný Malina vyjadril radosť z predĺženia zmluvy: „Som veľmi rád, že som podpísal novú zmluvu s HK Poprad a že budem aj naďalej súčasťou klubu, v ktorom som hokejovo vyrastal. Ako odchovanec Popradu si veľmi vážim možnosť pokračovať v drese svojho materského klubu. V Poprade sa cítim veľmi dobre, máme výborný kolektív a v kabíne funguje skvelá partia, čo je podľa mňa jeden z najdôležitejších základov úspechu. Som presvedčený, že na tom, čo sme vybudovali, môžeme ďalej stavať a v nasledujúcej sezóne byť ešte silnejší. Urobím maximum pre to, aby sme spoločne dosiahli čo najlepšie výsledky.“
Malina je pre popradských fanúšikov dobre známou tvárou. Svoje prvé extraligové zápasy odohral v drese Popradu už v sezóne 2010/11. Pôsobil aj v Spišskej Novej Vsi a Žiline. Počas svojej kariéry si vyskúšal aj angažmán v českom Přerove a Havířove, no väčšinu času strávil v slovenskej extralige, v ktorej odohral 380 zápasov. V uplynulej sezóne 2025/26 patril k stabilným členom popradskej obrany, keď v 52 zápasoch zaznamenal 3 góly, 9 asistencií a 21 plusiek.
Športový manažér klubu Richard Stehlík neskrýval spokojnosť s pokračovaním spolupráce s Malinom a zdôraznil jeho význam pre klub: „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dohodnúť na pokračovaní spolupráce s Ľubomírom Malinom. Je to náš odchovanec, ktorý má k Popradu silný vzťah a v minulej sezóne potvrdil svoje kvality. Ľubo je skúsený obranca, ktorý nám presne zapadá do nášho konceptu a sme radi, že popradský hráč ostáva doma.“
Samotný Malina vyjadril radosť z predĺženia zmluvy: „Som veľmi rád, že som podpísal novú zmluvu s HK Poprad a že budem aj naďalej súčasťou klubu, v ktorom som hokejovo vyrastal. Ako odchovanec Popradu si veľmi vážim možnosť pokračovať v drese svojho materského klubu. V Poprade sa cítim veľmi dobre, máme výborný kolektív a v kabíne funguje skvelá partia, čo je podľa mňa jeden z najdôležitejších základov úspechu. Som presvedčený, že na tom, čo sme vybudovali, môžeme ďalej stavať a v nasledujúcej sezóne byť ešte silnejší. Urobím maximum pre to, aby sme spoločne dosiahli čo najlepšie výsledky.“
Malina je pre popradských fanúšikov dobre známou tvárou. Svoje prvé extraligové zápasy odohral v drese Popradu už v sezóne 2010/11. Pôsobil aj v Spišskej Novej Vsi a Žiline. Počas svojej kariéry si vyskúšal aj angažmán v českom Přerove a Havířove, no väčšinu času strávil v slovenskej extralige, v ktorej odohral 380 zápasov. V uplynulej sezóne 2025/26 patril k stabilným členom popradskej obrany, keď v 52 zápasoch zaznamenal 3 góly, 9 asistencií a 21 plusiek.