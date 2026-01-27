Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obranca Malinski sa dohodol s Coloradom na novej štvorročnej zmluve

Ilustračná snímka.

Dvadsaťsedemročný Malinski si finančne polepší, v prebiehajúcej sezóne má plat 1,4 mil. dolárov.

Denver 27. januára (TASR) - Americký hokejový obranca Sam Malinski sa dohodol s klubom NHL Colorado Avalanche na novom štvorročnom kontrakte v celkovej hodnote 19 miliónov dolárov. Ročne tak v priemere zarobí 4,75 milióna USD.

Dvadsaťsedemročný Malinski si finančne polepší, v prebiehajúcej sezóne má plat 1,4 mil. dolárov. Ak by nepredĺžil zmluvu, stal by sa 1. júla voľným hráčom. Malinski odohral v aktuálnom ročníku 50 stretnutí, pričom si stanovil nové osobné maximá v počte asistencií (21) i bodov (24). V priemere odohral 16:43 minút na zápas, nazbieral aj 26 plusových bodov. V Denveri ťahá svoju tretiu sezónu. „Sam je tvrdo pracujúci obranca, ktorý skvele korčuľuje a narába s pukom. Jeho zodpovedný prístup k defenzívnym činnostiam z neho robí zadáka, na ktorého sa dá spoľahnúť. Sme nadšení, že ho bude mať pod zmluvou aj ďalšie štyri sezóny,“ uviedol pre klubový web generálny manažér „lavín“ Chris MacFarland.
