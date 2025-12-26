Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obranca Marcao zo Sevilly dostal šesťzápasový dištanc

Brazílsky futbalový obranca Marcao z FC Sevilla. Foto: TASR/AP

Po druhej žltej karte a následnej červenej v 68. minúte inzultoval hlavného rozhodcu a hodil po ňom loptu.

Autor TASR
Madrid 26. decembra (TASR) - Brazílsky futbalový obranca Marcao z FC Sevilla dostal šesťzápasový dištanc za nešportové správanie v zápase 17. kola španielskej La Ligy na pôde Realu Madrid (0:2).

Po druhej žltej karte a následnej červenej v 68. minúte inzultoval hlavného rozhodcu a hodil po ňom loptu. Trestu sa nevyhol ani tréner Sevilly Matias Almeyda, najbližší duel proti Levante bude môcť sledovať iba z tribúny. Informoval o tom denník Marca.
