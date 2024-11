Obranca McNabb podpísal s Vegas nový trojročný kontrakt

Las Vegas 16. novembra (TASR) - Vedenie klubu NHL Vegas Golden Knights sa dohodlo s kanadským hokejistom Braydenom McNabbom na predĺžení spolupráce. Tridsaťtriročný obranca podpísal nový trojročný kontrakt v celkovej hodnote 10,95 milióna dolárov, ročne tak v priemere zarobí 3,65 milióna USD. Zmluva vstúpi do platnosti od budúcej sezóny a bude platiť do konca ročníka 2027/2028.



McNabb je jeden z trojice zostávajúcich "Golden Misfits", teda hráčov, ktorých si Knights vybrali v expanznom drafte v roku 2017. Zvyšní dvaja sú Shea Theodore a William Karlsson. Všetci traja pomohli Vegas v premiérovej sezóne 2017/2018 k postupu do finále play off a v roku 2023 aj k zisku Stanleyho pohára. McNabb je defenzívny špecialista, ktorý nastupoval v profilige aj za Buffalo a Los Angeles. Spomedzi všetkých hráčov "zlatých rytierov" odohral najviac zápasov - 518. Je aj líder tímu v počte hitov (1256), zblokovaných striel (1144) a odohratých minút (10.205). Celkovo v NHL nazbieral 161 kanadských bodov (29+132) v 757 stretnutiach základnej časti, ďalších 22 bodov (5+17) pridal v 93 dueloch play off. V 17 zápasoch prebiehajúcej sezóny si pripísal gól a asistenciu. Informáciu priniesla agentúra AP.