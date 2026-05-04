Obranca Mendy je opäť zranený, Realu bude chýbať niekoľko mesiacov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Mendy utrpel zranenie v sobotnom dueli proti Espanyolu (2:0) a po 14 minútach išiel dole z ihriska.

Madrid 4. mája (TASR) - Francúzsky futbalista Ferland Mendy utrpel zranenie stehna a svojmu Realu Madrid bude chýbať niekoľko mesiacov. Pre 30-ročného ľavého obrancu ide o 16. zranenie od príchodu do klubu v roku 2019.

Mendy utrpel zranenie v sobotnom dueli proti Espanyolu (2:0) a po 14 minútach išiel dole z ihriska. Toto víťazstvo oddialilo predpokladaný zisk titulu Barcelony. „Po vyšetreniach, ktoré dnes absolvoval náš hráč Ferland Mendy, mu bolo diagnostikované zranenie šľachy priameho stehenného svalu na pravej nohe,“ citovala agentúra AFP z vyhlásenia Realu Madrid. Mendy nastúpil za národný tím naposledy v júni 2024 a jeho nominácia na tohtoročné MS bola nepravdepodobná.
