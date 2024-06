Obranca Mesík posilnil holandského prvoligistu Heracles Almelo

Almelo 5. júna (TASR) - Slovenský futbalista Ivan Mesík si od novej sezóny zahrá v najvyššej holandskej lige. Dvadsaťtriročný obranca prestúpil z talianskej treťoligovej Pescary do tímu Heracles Almelo, s ktorým podpísal kontrakt do januára 2028.



Odchovanec Spartaka Trnava odišiel zo Slovenska v januári 2020 do dánskeho Nordsjaellandu, odvtedy absolvoval hosťovania v nórskom Stabaeku a Odde. Do Talianska prišiel v januári 2023 a stal sa jedným z kľúčových hráčov tímu. "Ivan Mesík je fyzicky silný obranca, ktorý je dobrý v súbojoch jeden na jedného a vie hrať oboma nohami. Okrem toho prešiel mládežníckymi reprezentáciami Slovenska a v polovici roka 2022 bol nominovaný na zápas Slovenska proti Azerbajdžanu v Lige národov," uviedol pre klubový web technický riaditeľ Nico-Jan Hoogma.



Almelo tiež angažovalo Mesíkovho spoluhráča z Pescary Lorenza Milaniho. V uplynulej sezóny obsadil Heracles 14. priečku tabuľky, dve miesta nad pásmom zostupu.