Obranca Meszároš novou posilou Banskej Bystrice

Banská Bystrica 17. februára (TASR) - Hokejový obranca Kristián Meszároš sa stal novou posilou HC MONACObet Banská Bystrica. "Barani" ho získali pred koncom prestupovej uzávierky z prvoligovej Považskej Bystrice, kde patril k pilierom defenzívy a k najproduktívnejším bekom Tipos SHL.



V 39 stretnutiach získal 19 bodov (7+12). Pod Urpínom najprv absolvoval skúšku, počas ktorej presvedčil vedenie klubu, aby mu dalo príležitosť. "Kristián bol počas reprezentačnej prestávky na krátkej skúške a aj za taký krátky čas nám ukázal, že má potenciál na to, aby sa stal extraligovým hráčom. Myslíme a plánujeme dlhodobo preto v ňom vidíme nie len doplnenie hĺbky kádra v danej chvíli, ale aj niekoho s kým môžeme pracovať a rátať do budúcna," uviedol pre klubový web generálny manažér Banskej Bystrice Ľuboš Pisár.



Meszároš má motiváciu vybojovať si miesto v zostave. "Veľmi sa mi tu páči, je to zas niečo nové pre mňa. Idem z prvej ligy a tá extraliga je na inej úrovni, či už tréningy alebo zápasy, takže zatiaľ je to pozitívne. Vladimír Országh je kvalitný tréner, miestami trošku prísnejší, ale trénuje sa mi pod jeho vedením veľmi dobre zatiaľ. Z môjho hľadiska bude cieľom dostať sa do mužstva, aby som stabilne hrával a z tímového hľadiska určite dostať sa v play-off čo najďalej," netají ambície robustný 23-ročný obranca. Do konca sezóny ostáva s mužstvom aj Simon Kalousek, ktorý doposiaľ nastupoval zväčša vo štvrtom útoku. Po 21 odohratých dueloch má na konte 3 body (0+3).