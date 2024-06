Obranca Michalčin podpísal dvojročnú zmluvu s Banskou Bystricou

Banská Bystrica 8. júna (TASR) - Slovenský hokejový obranca Christián Michalčin sa stal hráčom tímu HC MONACObet Banská Bystrica, s ktorým podpísal dvojročnú zmluvu. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Michalčin odohral uplynulé dve sezóny v drese Michaloviec, predtým hral v slovenskej extralige aj vo farbách materského HC Košice, Liptovského Mikuláša a slovenskej "dvadsiatky." V lete 2020 sa dohodol na angažmáne so Zvolenom, no za tamojší HKM v extralige nenastúpil.



"Pre Banskú Bystricu som sa rozhodol na základe rozhovorov so (športovým manažérom) Ľubošom Pisárom, ktorý o mňa prejavil záujem. Rokovanie bolo rýchle a korektné. Organizácia v Banskej Bystrici patrí medzi najlepšie na Slovensku. Verím, že budeme výborná partia a urobíme spolu úspech," uviedol Michalčin, ktorý má za sebou bodovo najúspešnejšiu sezónu v slovenskej extralige. V 57 zápasoch strelil 2 góly, ku ktorým pridal 8 asistencií a do štatistík si pripísal aj 11 plusových bodov.



"Je v dobrom hokejovom veku, je pravák, má efektívnu rozhohrávku a je šikovný s pukom. Dokáže si zastať miesto v presilovkovej formácii, má dlhoročné skúsenosti zo slovenskej extraligy. Keď prišli najdôležitejšie momenty sezóny ako play off, jeho výkonnosť išla hore. Keď Michalovce potrebovali na niekoho preniesť zodpovednosť, zverili to aj do jeho rúk a svoje miesto si obhájil. Budeme od neho očakávať, že nadviaže na tieto výkony," poznamenal Pisár.