Obranca Mojžiš zamieril z Ružomberka na ročné hosťovanie do Debrecína

Ružomberok 5. júla (TASR) - Slovenský futbalista Alexander Mojžiš síce odštartoval letnú prípravu s MFK Ružomberok, ale novú sezónu pod Čebraťom nezačne. Dvadsaťštyriročný obranca zamieril na ročné hosťovanie do VSC Debrecín.



Mojžiš, ktorý v centre dolného Liptova odtiahol štyri roky a v drese "Ruže" si pripísal 105 štartov na domácej prvoligovej scéne, podpísal v stredu zmluvu s účastníkom najvyššej maďarskej súťaže. "Zatiaľ ide o ročné hosťovanie, pričom následne si Debrecín môže uplatniť opciu na trvalý prestup. V pondelok došlo k takejto dohode klubov," vysvetlil športový manažér MFK Ružomberok Milan Bezák a dodal: "Alexander Mojžiš v našom klube, po príchode z Podbrezovej, odviedol skvelú robotu, pričom sa dostal i do reprezentácie do 21 rokov."



V krátkom čase ide o druhé hosťovanie ružomberského hráča v Maďarsku, na konci júna za rovnakých podmienok odišiel Marko Kelemen do tímu Haladás Szombathely.