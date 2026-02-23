Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obranca Morrissey bude po zranení v Miláne chýbať Winnipegu dlhší čas

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Vernoika Mihaliková

Po návrate do zámoria musí ešte Morrissey podstúpiť vo Winnipegu ďalšie vyšetrenia a termín jeho návratu na ľad nie je známy.

Winnipeg 23. februára (TASR) - Kanadský obranca Josh Morrissey bude po návrate zo ZOH v Miláne chýbať hokejistom Winnipegu Jets v zámorskej NHL dlhší čas. Tridsaťročný zadák utrpel zranenie v hornej časti tela hneď v úvodnom zápase Kanady proti Česku (5:0) a vynechal zvyšok turnaja.

„Morrissey je skvelý všestranný hokejista a chceli sme ho mať v tíme, ale nie je fit a museli sme urobiť toto rozhodnutie,“ povedal pred finálovým duelom olympijského turnaja proti USA (1:2 pp) o vynechaní hráča zo zostavy kouč kanadského tímu Jon Cooper. Po návrate do zámoria musí ešte Morrissey podstúpiť vo Winnipegu ďalšie vyšetrenia a termín jeho návratu na ľad nie je známy.

Jets sa budú po olympijskej prestávke snažiť vrátiť sa späť späť do boja o play off. Zaostávajú o 11 bodov za Anaheimom, ktorý okupuje poslednú postupovú priečku. Morrissey má v tejto sezóne na konte 10 gólov a 42 bodov v 56 zápasoch a je líder tímu v čase strávenom na ľade s priemerom 24:37 min na zápas. Informoval portál TSN.
