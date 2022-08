Obranca Myers predĺžil o rok kontrakt s Tampou Bay

Tampa 27. augusta (TASR) - Kanadský hokejový obranca Philippe Myers sa dohodol s klubom NHL Tampa Bay Lightning na novom ročnom kontrakte na 1,4 milióna dolárov. Zmluva platí na sezónu 2023/2024, tá súčasná s priemerným zárobkom 2,55 mil. USD mu vyprší o rok.



Dvadsaťpäťročný Myers predĺžil spoluprácu s Tampou, hoci za ňu neodohral ešte ani zápas. Finalista uplynulej sezóny ho získal 3. júla z Nashvillu spoločne s útočníkom Grantom Mismashom výmenou za skúseného zadáka Ryana McDonagha. Ten musel z klubu odísť, aby odťažil napätý platový rozpočet. Myers odohral v minulej sezóne za Predators 27 stretnutí v NHL, v ktorých si pripísal gól a tri asistencie. Ďalších 16 duelov absolvoval vo farmárskej AHL za Toronto Marlies. Predtým pôsobil tri roky vo Philadelphii, do Nashvillu putoval vlani spolu s Nolanom Patrickom výmenou za Ryana Ellisa, informoval portál tsn.ca. Dres Lightning oblieka aj slovenský obranca Erik Černák, ktorý postúpil s Tampou trikrát za sebou do finále play off a dvakrát vybojoval Stanleyho pohár (2020, 2021).