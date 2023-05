Obranca Nemec posilní Slovensko na svetovom šampionáte

Riga 12. mája (TASR) - Šimon Nemec posilní slovenskú reprezentáciu na hokejových MS. Potvrdil to v piatok trénerský štáb národného tímu. Nemec dostal oficiálne povolenie štartovať na šampionáte od jeho klubu New Jersey Devils po vypadnutí z play off NHL. Devätnásťročný obranca by mal priletieť do Rigy v sobotu a nastúpiť by mohol už v pondelkovom zápase základnej skupiny proti Kanade.



Trénerský štáb komunikuje aj s útočníkom Tomášom Tatarom, ktorému sa tiež skončila sezóna. "So Šimonom to vyzerá veľmi dobre. Je pripravený prísť. Jeho klub sa vyjadril, že ho pustia. Je to len otázka administratívy. Dnes v noci nášho času by mal letieť a čakáme, že dorazí. S Tomášom sme v kontakte, chceme aby nás posilnil, ale zatiaľ nevieme," uviedol po piatkovom dopoludňajšom rozkorčuľovaní v Rige asistent trénera Peter Frühauf.



Nemec pravdepodobne zasiahne do bojov v pondelok, Slováci nastúpia o 15.20 h vo svojom treťom súboji v skupine proti Kanade. "Je to reálne," potvrdil Frühauf.



Zverenci Craiga Ramsayho odštartujú šampionát v piatok o 15.20 SELČ proti Česku. Frühauf neprezradil, kto z tria Hlavaj, Škorvánek, Riečický nastúpi do bránky. "Káder je v poriadku, až na malé boľačky. Chalani sú dobre nastavení. Kto bude chytať vám teraz nepoviem. Máme osem obrancov, nastúpi len sedem a máme štrnásť útočníkov a nastúpi len dvanásť."



/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/