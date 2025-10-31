Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obranca Osburn predĺžil zmluvu s HK Nitra o dve sezóny

Na snímke zľava Zach Osburn (Nitra) a Patrik Rogoň (Košice) v zápase 6. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HK Nitra a HC Košice 26. septembra 2025 v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Dvadsaťosemročný zadák prišiel pod Zobor v lete 2025. Pred piatkovým zápasom 16. kola proti Michalovciam mal po 15 dueloch bilanciu 5 gólov, 7 asistencií a 6 trestných minút.

Autor TASR
Nitra 31. októbra (TASR) - Americký hokejový obranca Zach Osburn sa dohodol s HK Nitra na predĺžení spolupráce o nasledujúce dve sezóny. Nitriansky klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Dvadsaťosemročný zadák prišiel pod Zobor v lete 2025. Pred piatkovým zápasom 16. kola proti Michalovciam mal po 15 dueloch bilanciu 5 gólov, 7 asistencií a 6 trestných minút. V najvyššej slovenskej súťaži už v sezóne 2022/2023 obliekal dres Michaloviec. Už v ich farbách sa prezentoval ako ofenzívny obranca, keď v 66 zápasoch nazbieral 36 bodov (16+20).
