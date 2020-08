Obranca Pavlin pokračuje v HC Košice, v kádri je už sedem legionárov

Košice 20. augusta (TASR) - Slovinský hokejový obranca Žiga Pavlin bude aj v sezóne 2020/2021 pôsobiť v tipsportligovom HC Košice. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Športový riaditeľ a zároveň hlavný tréner "oceliarov" Jan Šťastný nedávno avizoval pravdepodobnú dohodu s 35-ročným Pavlinom. "So Žigom sme boli v kontakte od začiatku skladania kádra. Vážime si, že sa nám podarilo dohodnuť sa na ďalšej spolupráci. Do obrany sme tým získali ďalšieho kvalitného a predovšetkým skúseného obrancu, od ktorého budú môcť čerpať skúsenosti aj naši mladí obrancovia," poznamenal Šťastný.



Pavlin prišiel do Košíc počas ročníka 2019/2020. Stihol v ňom odohrať 19 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 2 góly, 7 asistencií 6 trestných minút a 9 plusových bodov v hodnotení +/-.



Po príchode Pavlina je na súpiske košického tímu sedem legionárov, pričom práve toľko ich môže zasiahnuť do zápasu. Okrem slovinského reprezentanta sú v kádri aj Česi Jakub Sedláček, David Růžička, Marek Baránek, Pavel Jenyš, Jan Havel a Pavel Klhůfek.