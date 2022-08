Obranca Petrovický bude kapitán SR na MS20, asistentmi Sýkora a Faith

Edmonton 4. augusta (TASR) - Obranca Rayen Petrovický bude kapitán slovenského hokejového tímu na MS hráčov do 20 rokov. Jeho asistentmi budú útočníci Adam Sýkora a Roman Faith.



Slovenský tím už má za sebou prvý tréning po prílete do Edmontonu. Pred šampionátom má v pláne dva prípravné zápasy s Nemcami a Švajčiarmi. Slováci vstúpia do MS 9. augusta o 20.00 SELČ zápasom proti Česku.