Obranca Pulock si zahrá za NY Islanders ďalších osem rokov

New York 14. októbra (TASR) - Klub NHL New Yok Islanders si na dlhšie obdobie zmluvne zaviazal svojho najvyťažovanejšieho hráča. Kanadský hokejový obranca Ryan Pulock podpísal s "ostrovanmi" nový osemročný kontrakt, ktorý mu garantuje priemerný ročný plat približne 6,15 milióna eur. Informovali o tom TSN a The Athletic, podľa ktorých zmluva zahrňuje aj klauzulu, že v prvých piatich rokoch nebude možné vymeniť hráča bez jeho súhlasu.



Dvadsaťsedemročný bek vstupuje do záverečnej sezóny dvojročnej zmluvy s ročným platom päť miliónov eur. Pulock je najdôležitejší článok defenzívy Islanders, v minulom ročníku nastúpil vo všetkých 56 stretnutiach základnej časti, v ktorých strelil dva góly, pridal 15 asistencií a nazbieral 15 plusových bodov. V priemere odohral 22:26 minút na zápas. V play off pridal štyri góly a dve asistencie v 19 dueloch. Pulock mal spomedzi hráčov Islanders najvyššiu minutáž v troch sezónach za sebou.



Islanders si vybrali Pulocka v drafte 2013 z celkového 15. miesta. Newyorský tím pred touto sezónou vystužil svoju defenzívu aj o slovenského veterána Zdena Cháru, v organizácii je aj druhý slovenský hokejista Richard Pánik, ktorého však "Isles" pred štartom ročníka poslali na farmu do Bridgeportu (AHL).