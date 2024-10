Obranca Quansah podpísal s Liverpoolom nový dlhoročný kontrakt

Liverpool 8. októbra (TASR) - Anglický futbalový obranca Jarell Quansah podpísal s Liverpoolom nový dlhoročný kontrakt. V minulej sezóne si vybojoval miesto v A-tíme a za "The Reds" odohral 33 zápasov vo všetkých súťažiach. Pod vedením nového kouča Arneho Slota zatiaľ nastúpil dvakrát.



"FC Liverpool je podľa môjho názoru najlepší klub na svete, ktorý mi umožní výkonnostne napredovať. Mám okolo seba najlepších spoluhráčov. Anfield je ideálne miesto na rozvíjanie mojich futbalových schopností," uviedol pre oficiálnu webovú sránku Liverpoolu 21-ročný Quansah, ktorý sa dostal aj do širšej nominácie bývalého trénera anglickej reprezentácie Garetha Southgatea na ME 2024, na šampionáte v Nemecku však napokon neštartoval.