< sekcia Šport
Obranca Ream povedie domácu reprezentáciu USA ako kapitán
Američania vstúpia do turnaja 12. júna v Los Angeles zápasom proti Paraguaju.
Autor TASR
Los Angeles 30. mája (TASR) – Skúsený obranca Tim Ream z tímu Charlotte FC v zámorskej MLS povedie ako kapitán futbalovú reprezentáciu USA na domácich majstrovstvách sveta. Oznámil to v sobotu tréner Mauricio Pochettino.
Tridsaťosemročný stopér Ream, ktorý strávil viac ako desať rokov v anglických kluboch Fulham a Bolton Wanderers, bol podľa Pochettina jednoznačnou voľbou vzhľadom na svoje skúsenosti a vodcovské schopnosti.
„Bol prvým kapitánom po mojom príchode. Som veľmi vďačný, že ho máme v tíme,“ povedal Pochettino, ktorý prevzal mužstvo v septembri 2024. „Je veľkým šťastím mať hráča s takou osobnosťou a charakterom, ktorý pomáha mladším futbalistom.“
Ream viedol americký tím v 16 z 23 zápasov od nástupu Pochettina do funkcie. Môže sa stať najstarším hráčom v histórii reprezentácie USA na majstrovstvách sveta a poctu viesť národný tím na svetovom šampionáte v úlohe kapitána označil podľa AFP za „viac než splnený sen“. V aktuálnom výbere je aj 27-ročný stredopoliar Bournemouthu Tyler Adams, ktorý bol kapitánom USA na predchádzajúcich majstrovstvách sveta.
Američania vstúpia do turnaja 12. júna v Los Angeles zápasom proti Paraguaju. V D-skupine sa predstavia aj Austrália a Turecko.
Tridsaťosemročný stopér Ream, ktorý strávil viac ako desať rokov v anglických kluboch Fulham a Bolton Wanderers, bol podľa Pochettina jednoznačnou voľbou vzhľadom na svoje skúsenosti a vodcovské schopnosti.
„Bol prvým kapitánom po mojom príchode. Som veľmi vďačný, že ho máme v tíme,“ povedal Pochettino, ktorý prevzal mužstvo v septembri 2024. „Je veľkým šťastím mať hráča s takou osobnosťou a charakterom, ktorý pomáha mladším futbalistom.“
Ream viedol americký tím v 16 z 23 zápasov od nástupu Pochettina do funkcie. Môže sa stať najstarším hráčom v histórii reprezentácie USA na majstrovstvách sveta a poctu viesť národný tím na svetovom šampionáte v úlohe kapitána označil podľa AFP za „viac než splnený sen“. V aktuálnom výbere je aj 27-ročný stredopoliar Bournemouthu Tyler Adams, ktorý bol kapitánom USA na predchádzajúcich majstrovstvách sveta.
Američania vstúpia do turnaja 12. júna v Los Angeles zápasom proti Paraguaju. V D-skupine sa predstavia aj Austrália a Turecko.