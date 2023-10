Obranca Reece James dostal trest za urážky rozhodcu

Londýn 4. októbra (TASR) - Anglický futbalový obranca Reece James dostal od disciplinárky pokutu 90.000 libier a londýnskej Chelsea bude chýbať jeden zápas po tom, čo sa priznal, že po zápase s Aston Villou (0:1) urážal rozhodcu.



Dvadsaťtriročný hráč pre zranenie do zápasu nezasiahol, no v tuneli slovne napadol jedného z arbitrov. Na disciplinárnom vypočúvaní sa k tomu priznal.



James si v septembri počas tréningu poranil zadný stehenný sval a odvtedy chýba trénerovi Mauriciovi Pochettinovi. Ten verí, že sa zotaví do zápasu s Arsenalom, ktorý je na programe 21. októbra. Informovala agentúra DPA.