Obranca Romančík zamieril z Košíc do Slovana Bratislava

Bratislava 2. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Ladislav Romančík podpísal dvojročný kontrakt s HC Slovan Bratislava. Do kádra "belasých" prišiel po tom, čo v sezóne 2022/2023 získal majstrovský titul s HC Košice. Slovan informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.



"Je to dostatočne skúsený a dobre stavaný obranca. Vybrali sme si ho pre jeho fyzické predpoklady, ktoré vie využiť v defenzívnej činnosti v rovnovážnom stave a aj v oslabeniach. Veríme, že jeho hra prinesie mužstvu požadovanú kvalitu do defenzívy," uviedol športový manažér Oto Haščák.



Pre 27-ročného Romančíka pôjde o tretie pôsobisko v slovenskej extralige. Debutoval v nej v ročníku 2017/2018 v drese Dukly Trenčín a následne zamieril na dve sezóny do Česka. V ročníku 2020/2021 si vo farbách Bratislava Capitals vyskúšal medzinárodnú IceHL. Následne odohral dve sezóny za HC Košice. V základnej časti ročníka 2022/2023 odohral 33 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 2 góly, 5 asistencií a 57 trestných minút. V play off nastúpil do 6 zápasov, v ktorých nebodoval a zaznamenal 4 trestné minúty.