Obranca Rüdiger obeťou rasizmu počas duelu s Tottenhamom

Londýn 23. decembra (TASR) - Nedeľný zápas anglickej Premier League medzi domácim Tottenhamom Hotspur a FC Chelsea poznačil rasizmus. Hlavný rozhodca Anthony Taylor dokonca v druhom polčase prerušil duel po tom, ako ho hosťujúci obranca Antonio Rüdiger upozornil na opičie zvuky z tribún.



Tottenham avizoval, že začne vlastné vyšetrovanie a príjme razantné opatrenie. Incident odsúdila aj hráčska asociácia (PFA), ktorá vyzvala na komplexné riešenie problému. "Sme znechutení. Je jasné, že rasizmus je na vzostupe, ale hráči nie sú sami. PFA sa postaví za každého, kto sa stane obeťou diskriminácie. Futbal patrí k britskej kultúre, má veľkú pozornosť na celom svete a my máme zodpovednosť držať líniu nulovej tolerancie. Vyzývame vládu aj futbalových funkcionárov na spoluprácu v boji proti rasizmu na štadiónoch i v celej krajine," citoval web BBC stanovisko PFA.



Ticho nezostal ani samotný Rüdiger, ktorý prostredníctvom twitteru poukázal na dôležitosť verejnej diskusie: "Je smutné opäť vidieť rasizmus počas zápasu. Myslím si, že je veľmi dôležité o tom hovoriť, pretože v opačnom prípade sa na to zabudne a o pár dní zopakuje. Nechcem do toho ťahať celý Tottenham, je to záležitosť niekoľkých hlupákov. Práve naopak, dostal som mnoho podpory od fanúšikov Spurs. Dúfam, že vinníkov čoskoro vypátrajú a potrestajú."







